Пензенский экс-инкассатор осужден условно за хищение двух миллионов рублей

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд приговорил бывшего инкассатора "Росинкас" в Пензенской области к условному сроку по обвинению в хищении свыше 1,9 миллиона рублей, две трети из которых он успел проиграть в тотализаторе через интернет, сообщила в понедельник областная прокуратура.

Ранее прокуратура сообщила, что инкассатор "Росинкас" в июне присвоил сданные ему на хранение денежные средства на общую сумму свыше 1,9 миллиона рублей, из которых большую часть проиграл в интернете в течение праздничных и выходных дней. Оставшаяся сумма была изъята. По данным областного главка МВД, фигурант дела сознался в хищении.

"С учетом полного возмещения причиненного ущерба бывшему инкассатору Андрею Полянскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

Суд установил, что из присвоенной суммы фигурант дела проиграл на спортивном тотализаторе почти 1,4 миллиона рублей. Полянский признан виновным по статье "Присвоение в особо крупном размере".

Ранее в МВД сообщили, что фигурант дела объяснял, что на преступление пошел с целью получить большой выигрыш, а потом возместить деньги, которые присвоил.