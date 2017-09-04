Брянская воспитательница, угрожавшая детям ножом, пойдет под суд

БРЯНСК, 4 сен — РИА Новости. Бывшая воспитательница одного из детских садов в Брянской области предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми, по версии следствия, она угрожала воспитанникам кухонным ножом и шприцем, оскорбляла их и укладывала спать в туалете, сообщает региональная прокуратура.
После прокурорской проверки в отношении бывшей воспитательницы было возбуждено дело о "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".
"Бывшая воспитательница детского сада предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с детьми. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в мировой суд", — сообщает прокуратура.