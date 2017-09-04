Почти 40 иностранцев эвакуировали с отрезанной селем территории в КБР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Около 40 иностранных граждан эвакуировали в воскресенье из района Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии, лишенного транспортного сообщения после схода селя 1 сентября, сообщил РИА Новости в понедельник представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В течение суток эвакуированы 378 человек, в основном это туристы, и 36 иностранных граждан", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в зоне стихийного бедствия завершены аварийно-восстановительные работы на двух участках газопровода из трех. На третьем участке ведутся работы по прокладке труб на противоположный берег. Три группы спасателей обследовали 44 километра берега реки Баксан в поиске пропавших людей. Проведена также отсыпка 100 метров дорожного полотна. Восстановлено дорожное сообщение с населенным пунктом Нейтрино.

По данным МЧС, на туристических маршрутах горы Эльбрус остаются 42 группы численностью 201 человек, в том числе 54 иностранца. Для перевозки людей задействованы четыре вертолета, которые уже совершили 52 рейса и перевезли 911 человек, в том числе 113 детей. Более 650 из этого числа — туристы, остальные — местные жители. Вертолеты, кроме того, доставили для местных жителей более 15 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости.

К работам в зоне ЧС сейчас привлечены более 660 человек и 126 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна и восемь единиц специальной техники.