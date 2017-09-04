В ГИБДД сообщили о пяти пострадавших при ДТП с автобусом в центре Москвы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Число пострадавших в результате ДТП с легковым автомобилем и автобусом в центре Москвы увеличилось до пяти, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Как ранее сообщили в пресс-службе "Мосгортранса", в 7.30 в районе дома №18 по 1-й Тверской-Ямской улице, по предварительным данным, легковой автомобиль при выезде с улицы Чаянова столкнулся с автобусом, в результате чего погиб пассажир машины и два человека из автобуса получили ушибы.

"В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пятеро пострадали", — сказал собеседник агентства.