Медики выяснили причину массового отравления кадетов в Иркутске

ИРКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Эпидемиологическое расследование показало, что госпитализированные в Иркутске с отравлением кадеты заразились острой кишечной инфекцией от сокурсника, прибывшего в корпус с признаками болезни, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

О массовом отравлении воспитанников кадетского корпуса в субботу сообщило областное министерство здравоохранения.

"Девятнадцать кадетов находятся на лечении в Иркутской областной инфекционной клинической больнице, один — на амбулаторном лечении. Состояние заболевших удовлетворительное. По результатам лабораторных исследований у четырех заболевших и одного контактного выделена РНК энтеровируса", — отметили в управлении Роспотребнадзора.

В рамках эпидемиологического расследования установлено, что у одного курсанта при заселении в кадетский корпус 31 августа "проявились клинические симптомы острой кишечной инфекции". "Вечером этого же дня родители забрали его домой. Курсант проживал в том же блоке Иркутского кадетского корпуса, где была зарегистрирована заболеваемость", — подчеркнули в управлении.

В настоящее время в образовательном учреждении специалистами проводятся противоэпидемиологические мероприятия.