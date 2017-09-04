Полиция начала проверку после поджога автомобиля Латыниной

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. По факту поджога автомобиля обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной проводится проверка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУМВД по Москве агентству подтвердили факт разбирательства, однако не уточнили имени владельца. В МЧС добавили, что в воскресенье, 3 сентября, был всего один вызов – автомобиль потушили самостоятельно еще до приезда пожарных.

Машина выгорела дотла

Инцидент произошел утром возле загородного дома Латыниной в Переделкине. Родители журналистки проснулись от сильного хлопка, после чего ее отец выскочил на улицу и схватил огнетушитель.

"Через десять минут приехали пожарные, к этому времени пламя уже удалось локализовать, но машина — старая BMW, ей 15 лет — выгорела дотла", — рассказала "Новой газете" мать журналистки Алла Латынина.

Сама журналистка считает, что ее автомобиль подожгли. Однако родители не исключают, что этот инцидент мог стать следствием июльского нападения. Тогда неизвестные опрыскали стену их дома и автомобиля едким химическим составом. От ядовитого испарения тогда страдали восемь человек, в том числе двое соседских детей.

"Возможно, мы недооценивали серьезность предыдущей провокации: жидкость, которой тогда была облита машина, могла повредить ее", — пояснила Алла Латынина.

Ее муж Леонид считает, что едкий химический состав мог повредить проводку. Версию самовозгорания рассматривают и дознаватели, пишет газета.