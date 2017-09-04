В центре Москвы в ДТП с автобусом погиб человек

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. ДТП в центре Москвы спровоцировало осложнение движения транспорта на Тверской улице, сообщает информационный центр транспортного комплекса города в понедельник.

Как рассказали в пресс-службе "Мосгортранса" в 7.30 утра в районе дома №18 1-й Тверской-Ямской улице, по предварительным данным, легковой автомобиль при выезде с улицы Чаянова столкнулся с автобусом, в результате чего погиб пассажир машины и два человека из автобуса получили ушибы.

"Движение на Тверской улице затруднено по направлению в область из-за ДТП… В связи с притоком личного транспорта в утренний час пик просим водителей выбирать пути объезда", — говорится в сообщении информационного центра.

Объехать данный участок можно по улицам Петровка, Каретный ряд, Малая Дмитровка и улице Новослободская.