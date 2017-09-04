В Иркутской области пациент напал на врачей скорой помощи

ИРКУТСК, 4 сен – РИА Новости. В городе Братске мужчина напал на врачей скорой помощи, которые вызвали наряд Росгвардии, обезвредивший дебошира, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области.

Врачи "скорой" в иркутском городе Братске стали жертвами агрессии одного из пациентов. Не в силах самостоятельно справиться с напавшим на них мужчиной, они вызвали наряд Росгвардии.

"Мужчина, находясь в неадекватном состоянии, причинил себе телесные повреждения. Прибывшие врачи постарались оказать помощь парню, но тот в ответ ударил медицинского работника. Медики незамедлительно вызвали наряд вневедомственной охраны. 36-летнего ранее неоднократно судимого дебошира передали в полицию для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.

По данным пресс-службы Росгвардии, телесные повреждения получил санитар скорой помощи.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".