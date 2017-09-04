В Саратове назвали виновника ДТП с девятью пострадавшими

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель минивэна в Саратове, по предварительным данным, нарушил правила проезда перекрестков и стал виновником ДТП, в результате которого пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Как сообщалось ранее, два легковых автомобиля марки Toyota столкнулись в понедельник утром на Сокурском тракте в Саратове, в результате госпитализированы девять человек, в том числе два человека в тяжелом состоянии. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в попавшем в ДТП минивэне ехали граждане Киргизии, восемь из них пострадали.

"По предварительной информации, автомобиль Toyota Estima (минивэн) нарушил правила проезда перекрестков и допустил столкновение с другим автомобилем Toyota. В результате ДТП пострадали семь пассажиров и водитель автомобиля Toyota Estima и пассажир второго автомобиля. Данные о пострадавших уточняются", — сказала собеседница агентства.

Сотрудники ГИБДД по факту автоаварии проводят проверку.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, в больницах Саратова находятся семеро пострадавших в ДТП на Сокурском тракте, их состояние на момент госпитализации оценивалось от тяжелого до средней степени тяжести. По словам собеседника агентства, еще двое пострадавших от госпитализации отказались и получают медицинскую помощь амбулаторно.

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