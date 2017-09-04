На Сахалине медведь убил охотника

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Медведь на Сахалине смертельно ранил 70-летнего охотника, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по области.

"В следственный отдел по Макаровскому району поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Нового Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

По данным следствия, пенсионер отправился на охоту на медведя вместе со своим сыном. Скончался мужчина от ран, полученных в результате нападения хищника.

Сейчас следственным отделом по Макаровскому району по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Представитель министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области сообщил РИА Новости, что перед смертью мужчина успел ранить медведя, и теперь медведь-подранок стал еще опаснее для людей. Лицензия на его отстрел уже выдана лесничим Макаровского района, которые будут выслеживать медведя-убийцу.