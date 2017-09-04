В ДТП в Саратове пострадали девять человек

САРАТОВ, 4 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник в Саратове, в результате пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в городском отделе ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник в 5.59 по местному времени (4.59 мск) на Сокурском тракте.

"По предварительной информации, произошло столкновение двух автомобилей марки Toyota, в результате пострадали девять человек. Обстоятельства выясняются", — рассказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, двое из пострадавших, предварительно, находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, в попавшем в ДТП минивэне ехали граждане Киргизии, из них восемь пострадали.