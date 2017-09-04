В ДТП под Красноярском погиб ребенок

КРАСНОЯРСК, 4 сен — РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали, семилетний мальчик погиб в аварии на трассе Железногорск-Подгорный под Красноярском, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

"Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Железногорск-Подгорный, в результате которого пострадали люди. По предварительной информации, водитель Toyota Premio не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с иномаркой Toyota Gaiа. В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель Premio, 56-летняя женщина-водитель Gaiа, а также 3 пассажира Premio – 33-летний мужчина и два ребенка – доставлены в больницу. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что стаж водителя Premio 1,5 месяца, ранее за нарушения ПДД не привлекалась. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Состояние пострадавших пока не уточняется.