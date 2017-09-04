Жителю Кубани, изрезавшему пса на глазах у детей, грозит год тюрьмы

КРАСНОЯРСК, 4 сен — РИА Новости. Красноярские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Дивногорска, замучившему до смерти собаку, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.

"Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком один год", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полицейские установили мужчину, нанесшего тяжелые травмы собаке, которую впоследствии усыпили. Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на глазах нескольких детей рядом с детским садом. У животного были изрезаны лапы и горло. В полиции сообщили, что пса было решено усыпить из-за тяжести травм в ветеринарной клинике, куда его доставили жители.