На востоке Москвы при пожаре в жилом доме спасли 10 человек

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Десять человек спасено при пожаре в девятиэтажном доме на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Пожар произошел в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на улице Кетчерской, 10. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров.

"Из горящей квартиры был спасен один человек, который в настоящее время передан медикам. Также были спасены девять человек из квартир выше", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время пожар ликвидирован.