Конфликт на западе Москвы обернулся стрельбой

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В московском районе Солнцево произошла стрельба, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"На Новоорловской улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный использовал, предположительно, травматический пистолет. По предварительным данным, четыре человека получили телесные повреждения", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции начали поиски стрелявшего. Один из участников конфликта госпитализирован. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что остальным пострадавшим госпитализация, возможно, не потребуется, так как полученные ими ранения не представляют угрозы для жизни и здоровья

"Стрельба" в ВАЗе

Причины конфликта пока неизвестны, однако ряд СМИ сообщили со ссылкой на источники, что стрельба произошла из-за женщины.

Накануне на Волгоградском проспекте полиция остановила автомобиль, откуда, по сообщению очевидцев, была слышна стрельба.

"В 20.08 (в субботу) в полицию поступило сообщение о том, что якобы из автомобиля ВАЗ слышны звуки, похожие на выстрелы. Для розыска и задержания вводился план "перехват ", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

По словам собеседника агентства, автомобиль удалось задержать, находившихся в нем лиц доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка. К настоящему моменту неизвестно, стреляли ли задержанные на самом деле.

Нападение на полицейских

Другой в конце августа в Краснодаре. Сотрудники полиции остановили на стационарном посту автомобиль Toyota Camry под управлением 21-летнего Никиты Медведева, в салоне находились два пассажира.

По информации СК, во время проверки документов в помещении поста ДПС молодой человек ударил одного из полицейских, после чего направился обратно к своей машине, открыв стрельбу по стражам правопорядка из травматического пистолета. Один из очевидцев случившегося попытался помешать ему, но водитель иномарки несколько раз выстрелил в него ему в голову и шею.

В это же время один из пассажиров Toyota Camry покинул автомобиль и скрылся, второй тоже попытался бежать, но был задержан.

Медведев попытался скрыться на автомобиле. Уходя от погони, он остановил Toyota в центре города и начал стрелять в лобовое стекло патрульной машины, после чего поехал дальше. Затем иномарка врезалась в стоящие на светофоре автомобили, Медведев покинул машину и ушел от преследования.

В ходе развернутой спецоперации Медведев и второй пассажир иномарки также были задержаны.

Как рассказали в СК, водителя и пассажиров подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников полиции, применении насилия в отношении одного из них, покушении на убийство молодого человека, а также неправомерном завладении автомобилем с применением насилия.

31 августа суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ сообщили, что злоумышленники входили в радикальную группировку и являются приверженцами праворадикальной идеологии.