В Воронежской области столкнулись семь автомобилей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Семь автомобилей столкнулись в воскресенье вечером в Воронежской области, по предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В ДТП попали семь машин, в том числе грузовая, пострадавших четверо, среди них ребенок", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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