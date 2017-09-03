На месте схода селя в КЧР обследовали 34 км береговой линии реки Баксан

Река Баксан в районе, пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Река Баксан в районе, пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Свыше 30 километров береговой линии реки Баксан обследовали в воскресенье спасатели в Кабардино-Балкарии при поиске пропавших после схода селя двух человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В течение дня обследовано 34 километра береговой линии, всего с начала поисков 119 километров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение суток из горных районов были вывезены вертолетами 237 человек, в том числе 103 ребенка. Всего 770 человек, 562 из которых туристы.

На туристических маршрутах в районе Эльбруса сейчас находится 42 группы туристов — всего 226 человек, в том числе 59 иностранцев.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов, их эвакуируют на вертолетах.

О крупных ЧП с селевыми потоками в России в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>