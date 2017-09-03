В воскресенье из отрезанных селем районов КБР эвакуировали 198 человек

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Около 200 человек вывезены в воскресенье вертолетами из отрезанных селевыми потоками горных районов Кабардино-Балкарии; всего с начала стихийного бедствия более 730 человек, в том числе 100 детей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Сегодня выполнены 10 рейсов вертолетов, перевезены 198 человек. Всего с начала ЧП 42 рейсами 731 человек, в том числе 100 детей", — сказала собеседник агентства.

По его словам, в числе эвакуированных 549 туристов, в том числе 58 детей, остальные — местные жители.

По уточненным данным, в настоящее время на горных маршрутах Эльбруса остаются 42 туристические группы, общей численностью 226 человек. В их составе 59 иностранных граждан.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов, их эвакуируют на вертолетах.

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