В Москве расследуют убийство мужчины, тело которого нашли в иномарке

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства убийства мужчины, чье тело нашли в иномарке, припаркованной на шоссе в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского ГСУ СК России Юлия Иванова.

Тело мужчины на вид 40-45 лет с колото-резаными ранениями в области груди и спины нашли в ночь с 1 на 2 сентября в салоне автомобиля марки Audi A8, который был припаркован на проезжей части Варшавского шоссе.

"Выполняется комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибшего, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления", — сказала собеседница агентства.