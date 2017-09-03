В КБР вертолеты эвакуировали 628 человек из горных районов, где сошел сель

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Около 630 человек, в том числе около 90 детей, уже эвакуированы вертолетами из горных районов Кабардино-Балкарии после схода селевых потоков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
По его словам, для перевозки людей привлечены четыре вертолета. На маршрутах вблизи Эльбруса остаются 50 туристических групп, общей численностью 291 человек, в состав которых входят 69 иностранных граждан.
Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов.
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