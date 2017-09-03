В КБР вертолеты эвакуировали 628 человек из горных районов, где сошел сель

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Около 630 человек, в том числе около 90 детей, уже эвакуированы вертолетами из горных районов Кабардино-Балкарии после схода селевых потоков, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Всего вывезено 628 человек, в том числе 88 детей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для перевозки людей привлечены четыре вертолета. На маршрутах вблизи Эльбруса остаются 50 туристических групп, общей численностью 291 человек, в состав которых входят 69 иностранных граждан.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов.

О крупных ЧП с селевыми потоками в России в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>