Следователи возбудили уголовное дело после крушения Ан-2 в Балашихе

Крушение самолета на авиашоу в Балашихе (7)

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентября 2017

Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентября 2017

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-2 в Подмосковье, где погибли два человека, за ходом его расследования будет следить центральный аппарат СК, сообщается официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при крушении Ан-2 в Балашихинском районе Подмосковья.

"По факту крушения самолета Ан-2 возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — сказала она.

Как полагает следствие, второго сентября в Балашихинском районе при проведении мероприятия, посвященного 70–летию первого полета самолета Ан, потерпел крушение самолет Ан-2. На борту самолета находилось 2 человека, которые погибли.

В рамках расследования был произведен осмотр и облет места происшествия, изъяты фрагменты самолета, допрошены очевидцы крушения. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, отметили в ведомстве.