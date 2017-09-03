В Волгоградской области в ДТП с автобусом пострадали семь человек

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали, по предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса на федеральной автодороге Р-22 "Каспий" в Волгоградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 768-м километре автодороги в 18-ти километрах севернее населенного пункта Михайловка произошло ДТП с участием пассажирского автобуса сообщением Махачкала-Москва", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадали семь человек, шесть из них госпитализированы в Михайловскую городскую больницу, еще одному человеку медицинская помощь была оказана амбулаторно. Обстоятельства ДТП уточняются.