МЧС провело четыре подрыва скал в районе схода селя в Приэльбрусье

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Специалисты МЧС провели четыре подрыва скальных пород в районе Приэльбрусья, где в пятницу сошел мощный сель, для восстановления федеральной трассы Прохладный – Баксан — Эльбрус, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Селевой поток повредил 8 участков дороги, самая сложная ситуация в ущелье Адыл-Су, где полностью разрушен 300-метровый участок, над которым нависает скальная порода. Для восстановления этого участка необходимы управляемые взрывные работы.

"Специалистами центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" проведены четыре подрыва скальных пород. Спасателями обследовано 85 километров берега реки Баксан", — говорится в сообщении на сайте.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате было нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего. От внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов, их эвакуируют на вертолетах. По последней информации, эвакуированы более 450 человек, из них более 60 иностранцев.

О крупных ЧП с селевыми потоками в России в 2007-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>