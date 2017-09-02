СК начал проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту жесткой посадки в субботу легкомоторного самолета TR-301 в аэропорту села Туринская Слобода Свердловской области, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
ЧП произошло утром в субботу. По предварительным данным, на борту самолета находился командир воздушного судна — 55-летний житель города Тюмень, который не пострадал. Ущерб, причиненный воздушному судну, устанавливается. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия, уточняет ведомство.