СК начал проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту жесткой посадки в субботу легкомоторного самолета TR-301 в аэропорту села Туринская Слобода Свердловской области, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета TR-301 в аэропорту села Туринская Слобода Свердловской области", — говорится в сообщении.

ЧП произошло утром в субботу. По предварительным данным, на борту самолета находился командир воздушного судна — 55-летний житель города Тюмень, который не пострадал. Ущерб, причиненный воздушному судну, устанавливается. Следствие выясняет все обстоятельства происшествия, уточняет ведомство.