Более 450 человек эвакуированы по воздуху из отрезанных селем районов КБР

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Более 450 человек эвакуированы авиацией из отрезанных селевыми потоками горных районов Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС России.

В результате схода селевого потока в ночь на пятницу от внешнего мира оказались отрезанными более 500 туристов, их эвакуируют на вертолетах. Днем в субботу спасательное ведомство информировало об эвакуации 114 человек, в том числе более 50 иностранцев.

"По состоянию на 17.00, воздушными судами эвакуированы 457 человек, из них более 60 иностранных граждан", — информирует ведомство.

Как отметили в МЧС, на туристическом маршруте горы Эльбрус находятся 45 тургрупп общей численностью 236 человек, в том числе 69 иностранцев. "Всего для ликвидации последствий происшествия привлечены более 570 человек и 86 единиц техники, в том числе от МЧС России — более 470 человек и 68 единиц техники", — добавили в главке.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.

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