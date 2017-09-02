Под Тулой в результате крушения мотопараплана погибли два человека

ВОРОНЕЖ, 2 сен — РИА Новости. Мужчина и девочка погибли в Тульской области в результате падения мотопараплана, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев.

Информация о падении мотопараплана возле деревни Щебачево Ясногорского района Тульской области поступала в единую службу спасения в 16.00 мск 2 сентября.

"Два человека погибли: мужчина, по предварительным данным, 50 лет, и девочка 13-15 лет", — сказал Ярцев.

По его словам, погибший мужчина не являлся отцом школьницы. "Отец на земле был, пытался спасти, но не получилось", — добавил собеседник агентства.

Как сообщил собеседник агентства, по предварительным данным, когда летательный аппарат упал, девочка еще была жива.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняется, насколько законным был полет и устанавливаются обстоятельства происшествия. "Очевидцы говорят, что их закрутило и они упали", — сказал представитель УМВД.