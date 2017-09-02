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Происшествия

Очевидец рассказал о крушении Ан-2 под Балашихой

16:2302.09.2017
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© РИА Новости / Игнат Соловей/FlightTV.ruПерейти в фотобанкОбломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме Черное в подмосковной Балашихе. 2 сентиября 2017
© РИА Новости / Игнат Соловей/FlightTV.ru
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пилот разбившегося во время показательных выступлений под Балашихой Ан-2 до последнего пытался увести неисправную машину от толпы зрителей, сообщил РИА Новости оператор программы Flight TV, очевидец происшествия Игнат Соловей.

Самолет Ан-2. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
Источник рассказал о ситуации в Балашихе после падение Ан-2

"Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу. В результате касания произошло скольжение по земле, переворот, возгорание, затем взрыв", — рассказал он.

"На земле пострадавших нет"

Крушение Ан-2 произошло в первой половине дня в пятницу в Балашихинском районе Подмосковья. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, воздушное судно разбилось во время захода на посадку после окончания показательного выступления. "На земле пострадавших и разрушений нет", — уточнил собеседник. Возгорание на месте инцидента ликвидировано отрядом пожарных.

Представитель авиашоу, на котором выступал экипаж машины, заявил, что самолет был полностью исправен и допущен к полету. Он также сообщил о гибели двух летчиков. По предварительным данным, речь идет о пилоте Дмитрии Сухареве и его помощнике Борисе Тылечиве.

 

 

В сети появился ролик, на котором запечатлен момент падения Ан-2. На нем видно, как самолет касается земли, после чего загорается.

Череда катастроф

Легкий транспортный самолет Ан-2 регулярно попадает в сводки происшествий. В июне один из "Кукурузников" разбился в Саратовской области при обработке сельскохозяйственных угодий. Два члена экипажа погибли. Следствие назвало основной версией инцидента отказ техники.

Самолет Ан-2. Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
На МАКС представят цельнокомпозитный самолет, призванный заменить Ан-2

Летом 2016 года еще один Ан-2, следовавший по рейсу Бердск-Красноярск, врезался в гору Абатово в Кемеровской области. Жертвами катастрофы стали три человека. Причиной крушения, по заключению СК, стали неблагоприятные метеоусловия.

Осенью 2016 года Ан-2 совершил жесткую посадку под Ульяновском, члены экипажа покинули поврежденный самолет. Воздушное судно обнаружили местные жители. Следствие выяснило, что пилотами "Кукурузника" были граждане Белоруссии, которые занимались обработкой полей по договоренности с крупным агрохолдингом.

Наследник Ан-2

Первые серийные Ан-2 сошли с конвейера в 1948 году, всего было выпущено порядка 18 тысяч машин, их производство по лицензии велось в Польше и Китае. Самолет оснащен одним двигателем и способен брать на борт до 12 пассажиров или 1,5 тонн груза.

Ан-2. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолет на замену Ан-2 будет готов к серийному производству в 2017 году

В связи с тем, что многие машины уже израсходовали летный ресурс, к выпуску готовится новая модель дешевого и надежного транспортного самолета. Над ней работают инженеры Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина.

"Можно сказать, что мы в институте освоили производство композитных элементов конструкции летательного аппарата, сейчас мы переходим к изготовлению композитного фюзеляжа, и думаю, что примерно в середине 2017 года мы подготовим полный проект самолета с технической документацией и возможностью его серийного производства на замену Ан-2", — заявил научный руководитель института Алексей Серьезнов.

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