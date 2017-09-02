Представитель авиашоу в Балашихе рассказал о предполетном состоянии Ан-2

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Представитель авиашоу в подмосковной Балашихе Валерий Смирнов рассказал о состоянии самолета Ан-2, упавшем во время показательных выступлений.
По его словам, самолет был исправен и допущен к полету.
Смирнов подтвердил гибель двух пилотов и объяснил, как произошла катастрофа: самолет коснулся консолью земли и от удара о землю загорелся.
По предварительным данным, командиром воздушного судна был Дмитрий Сухарев. Второго пилота, по пока непроверенной информации, зовут Борис Тылевич. На земле никто не пострадал.