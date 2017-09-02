Пучков поручил оказать помощь жителям сел в КБР, пострадавшим из-за селя

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных из-за схода селевого потока сел в Кабардино-Балкарии.
Он также потребовал в короткие сроки восстановить всю социальную инфраструктуру.
"Я попрошу во всех горных селах создать полную систему жизнеобеспечения людей, обеспечить устойчивую работу энергетики, связи, обеспечить местных жителей всем необходимым", — отметил глава МЧС.
"Приоритет нашей работы — организация помощи людям — и тем, кто постоянно проживает и тем, кто приехал отдыхать", — подчеркнул Пучков.
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