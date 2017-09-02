Следователи в КБР установили личность мужчины, погибшего при сходе селя

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следователи установили личность мужчины, тело которого нашли в пойме реки Баксан в районе схода селевого потока в Кабардино-Балкарии, сообщает следствие.
"В ходе проверочных мероприятий было установлено, что погибшим является водитель автомашины Volkswagen, 1984 года рождения. Накануне его автомашина была снесена с дороги селевым потоком", — говорится в сообщении СК.
Добавляется, что проверочные мероприятия продолжаются.
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