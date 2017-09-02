Следователи в КБР установили личность мужчины, погибшего при сходе селя

Река Баксан в районе пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Река Баксан в районе пострадавшем от схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Следователи установили личность мужчины, тело которого нашли в пойме реки Баксан в районе схода селевого потока в Кабардино-Балкарии, сообщает следствие.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.

"В ходе проверочных мероприятий было установлено, что погибшим является водитель автомашины Volkswagen, 1984 года рождения. Накануне его автомашина была снесена с дороги селевым потоком", — говорится в сообщении СК.

Добавляется, что проверочные мероприятия продолжаются.

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