В Иркутске отравились более 15 воспитанников кадетского корпуса

ИРКУТСК, 2 сен – РИА Новости. Массовое отравление воспитанников произошло в кадетском корпусе в Иркутске, по предварительным данным, в инфекционную больницу доставлены более 15 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В учебном учреждении работают три бригады медиков. В инфекционной больнице приготовлены боксы для доставки детей", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава.

По предварительным данным возбудителем заболевания является норовирус. У пострадавших диагностируются классические признаки кишечной инфекции.

СУСК РФ по Иркутской области начало доследственную проверку. По данным следствия, в больницу доставлены 12 детей. "Следствием рассматриваются три основные версии заболевания кадет. По одной из версий, источником заражения был кадет, поступивший 30 августа с симптомами заболевания, который был позже передан родителям. Также рассматриваются версии употребления некачественных продуктов, принесенных с собой, либо употребленных в столовой кадетского корпуса", сообщает пресс-служба СУСК РФ региона.

Установлено, что все юноши проживали на одном этаже. В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

В кадетском корпусе работают следователи, сотрудники полиции, МЧС, Роспотребнадзора и врачи.