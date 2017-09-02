В Кабардино-Балкарии из района схода селя эвакуировали более 110 туристов

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Свыше 110 туристов, в том числе более 50 иностранных граждан эвакуированы вертолетами из отрезанных селевыми потоками горных районов Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Вертолетами эвакуированы 114 человек, в том числе более 50 иностранцев", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при сходе селя нарушено дорожное сообщение с пятью населенными пунктами, в которых проживают свыше 5,2 тысячи человек, в том числе 977 детей. В пострадавшие от стихии районы доставлены свыше трех тонн грузов.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека. Обнаружено тело одного погибшего.