Вертолет Росгвардии обследовал территорию схода селя в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вертолет Ми-8 Росгвардии обследовал территорию Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии (КБР), где сошел мощный сель, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.
По его словам, на месте сотрудники Росгвардии принимают участие в ликвидации последствий схода селевых потоков.
"Состоялось заседание координационного совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в его работе принял участие врио начальника Управления Росгвардии по региону подполковник Алексей Сергеев. На месте схода селя работают около 300 специалистов МЧС, сотрудников Росгвардии и полицейских,34 единицы специальной техники", — сказал собеседник агентства.
"При обвале дороги снесло в горную реку несколько автомашин, в том числе, и автомобиль, в котором, по некоторым данным, мог находиться глава администрации села Эльбрус Мус Джаппуев", — сообщили в ведомстве.
На месте схода селя работают около 300 специалистов МЧС, сотрудников Росгвардии и полицейских, 34 единицы специальной и автомобильной техники.