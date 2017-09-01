Вертолет Росгвардии обследовал территорию схода селя в Кабардино-Балкарии

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Эвакуация местных жителей и туристов из района схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вертолет Ми-8 Росгвардии обследовал территорию Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии (КБР), где сошел мощный сель, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"Экипаж вертолета Ми-8 авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской республике с межведомственной комиссией по ликвидации последствий ЧС во главе с главой региона Юрием Коковым, с воздуха обследовал территорию Приэльбрусья, где сошел мощный селевой поток", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте сотрудники Росгвардии принимают участие в ликвидации последствий схода селевых потоков.

"Состоялось заседание координационного совета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в его работе принял участие врио начальника Управления Росгвардии по региону подполковник Алексей Сергеев. На месте схода селя работают около 300 специалистов МЧС, сотрудников Росгвардии и полицейских,34 единицы специальной техники", — сказал собеседник агентства.

Также в департаменте сообщили, ссылаясь на данные МЧС, что в результате схода селя в Кабардино-Балкарии (КБР) 27 турбаз оказались отрезанными от федеральной автодороги.

"При обвале дороги снесло в горную реку несколько автомашин, в том числе, и автомобиль, в котором, по некоторым данным, мог находиться глава администрации села Эльбрус Мус Джаппуев", — сообщили в ведомстве.

На месте схода селя работают около 300 специалистов МЧС, сотрудников Росгвардии и полицейских, 34 единицы специальной и автомобильной техники.