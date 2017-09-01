Взрывные работы после схода селя в КБР проведут второго сентября

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Решение о подрыве скалы для ликвидации последствий схода селевого потока в Кабардино-Балкарии (КБР) будет принято утром 2 сентября, этим займутся специалисты МЧС. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

Селевой поток разрушил 300 метров дорожного полотна, над ним теперь нависает скальная порода, которая практически оказалось в воде, специалисты пришли к выводу, что нужные точечные взрывные работы.

"Завтра рано утром принимаем решение о подрыве скалы, нам этот участок надо быстро восстановить", — сказал он в ходе заседание рабочей группы правительственной комиссии, которое провел глава МЧС России Владимир Пучков. По словам Кокова, на месте уже находятся специалисты-взрывотехники МЧС, прибыли дополнительные силы.

В свою очередь глава МЧС России сообщил, что под жестким контролем должен находиться уровень воды в реке Баксан. "Проект решения должны подготовить специалисты", — подчеркнул он.

Министр напомнил, что в КБР направляются спасатели и пиротехники Центра "Лидер" МЧС России численностью 30 человек с необходимым оборудованием для проведения взрывных работ для скорейшего восстановления дороги, а также группа поддержки принятия решений, в состав которой вошли специалисты Всероссийского НИИ противопожарной обороны, ВНИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также Центра статических исследований МЧС. Они на месте выработают меры для скорейшей ликвидации последствий схода селя и восстановления дорог.

Пучков как глава правительственной комиссии по ЧС поручил Росавтодору подготовить проектные решения по восстановлению поврежденных участков дорог.