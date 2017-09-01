Сошедший в КБР сель отрезал 27 турбаз от федеральной автодороги

Сотрудники МЧС на месте схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

Сотрудники МЧС на месте схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В результате схода селя в Кабардино-Балкарии (КБР) 27 турбаз оказались отрезанными от федеральной автодороги, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"Перекрыта федеральная автодорога Прохладный-Азау. В результате стихийного бедствия в Эльбрусском районе оказались отрезаны 27 турбаз", — сказал собеседник агентства.

В департаменте, ссылаясь на данные ГУ МЧС по региону сообщили, что в зоне схода селя находится 301 турист, среди них — 133 иностранных граждан.

"При обвале дороги снесло в горную реку несколько автомашин, в том числе, и автомобиль, в котором, по некоторым данным, мог находиться глава администрации села Эльбрус Мус Джаппуев", — сообщили в ведомстве.