СК проверяет инцидент со стрельбой в Екатеринбурге

Детский сад во дворе дома № 41 по улице Советской в Екатеринбурге, где произошла стрельба. 1 сентября 2017

Детский сад во дворе дома № 41 по улице Советской в Екатеринбурге, где произошла стрельба. 1 сентября 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Следствие проводит доследственную проверку по факту стрельбы из пневматического оружия, которая велась в пятницу из окна одного из домов Екатеринбурга, в результате чего пострадал мужчина, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Сообщение об инциденте поступило от очевидцев происшествия около 17.00 по местному времени (15.00 мск). На место выехали полицейские. По предварительным данным, стрельба велась из окна дома по адресу: улица Советская, 41. В результате один мужчина получил ранения.

"Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург областного СК организовано проведение доследственной проверки по сообщению о причинении неизвестным лицом телесных повреждений мужчине, предположительно, в результате стрельбы из пневматического оружия", — сказал Шульга, слова которого приводятся в пресс-релизе регионального СУ СК РФ.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства инцидента. Опрашиваются очевидцы, уточняет СУ СК.