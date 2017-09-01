В Кабардино-Балкарии ликвидируют последствия схода селя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Кабардино-Балкарии ведется эвакуация отрезанных селем в горах туристов, среди которых более 130 иностранцев. Эвакуация ведется вертолетами, при этом эвакуируются только желающие, так как перебоев с водой и питанием в заблокированных районах нет.

МЧС России увеличило группировку спасателей по ликвидации последствий схода селя, министерство направило в КБР самолет с пиротехниками, которые займутся взрывными работами для восстановления дороги. Кроме того, военнослужащие ЮВО приступили к операции по подрыву скалы, которая позволит вернуть в прежнее русло реку Баксан, которая из-за селя начала размывать дороги.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью свыше трех километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают более 5,6 тысячи человек. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.

Эвакуация туристов

По данным главка МЧС России по региону, отрезаны пять населенных пунктов с населением более 5,2 тысячи человек, 10 турбаз и 49 туристических групп. Общая численность туристов превышает 500 человек, среди них 133 иностранца, в частности, из США, Германии, Польши, Словении, Малайзии, Франции, Англии, Южной Кореи, Индии, Египта, Болгарии, Молдавии и Украины.

Днем в Эльбрусском районе началась эвакуация туристов, отрезанных селевыми потоками.

"На Эльбрусе находятся 49 туристических групп численностью более 300 человек. Они находятся на маршрутах, и более 90% вернутся в Терскол, где оборудована вертолетная площадка. Всех желающих эвакуируют в Тырныауз, там будут формироваться группы, часть из них доставят в аэропорт Нальчика, других — в Минеральные Воды", — сообщил представитель ГУМЧС по Кабардино-Балкарии на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По его словам, еще 224 человека отдыхают на десяти туристических базах. При этом некоторые из тех, кто совершает сейчас восхождение на Эльбрус, планируют там пробыть до конца своего отдыха.

Всего в пятницу планируется выполнить шесть рейсов вертолета для эвакуации.

На данный момент вертолет эвакуировал 28 человек, в том числе 17 иностранцев. Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике, "эвакуируются только желающие, перебоев с питанием и водой нет, уезжают те, кому необходимо на самолет или поезд".

Поиск пропавших

При сходе селя в реку Баксан упали три автомобиля, в которых находились пять человек. "Из них два человека спасли, еще трех человек ищут спасатели", — сообщил РИА Новости представитель республиканского главка МЧС.

Представитель пресс-службы главы и правительства региона сообщил РИА Новости, что зона поиска без вести пропавших расширена.

"Пострадавшим оказывается помощь, трое числятся без вести пропавшими. Главными задачами глава республики Юрий Коков назвал установление местонахождения людей, увеличена группировка поисковых групп, расширена зона поиска, она охватывает пойму реки Баксан в Эльбрусском, Баксанском и Чегемском районах", — сказал собеседник агентства.

Режим ЧС

Территориальные органы управления республиканского главка МЧС по Кабардино-Балкарии после схода селя в горах приведены в режим чрезвычайной ситуации, остальные главки министерства на Северном Кавказе – в режим повышенной готовности, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Как сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер, МЧС приняла решение увеличить группировку спасателей по ликвидации последствий схода селя.

"Сейчас ведется наращивание группировки спасателей. В Кабардино-Балкарию следуют спасатели из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По словам Одера, в случае необходимости будет создан воздушный мост по доставке электрогенераторов и других необходимых грузов в отрезанные населенные пункты, а также для возможной эвакуации туристов.

В Кабардино-Балкарию будет направлен еще один вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас в зоне ЧС задействованы два Ми-8 – от МЧС и Росгвардии.

"Во всех населенных пунктах должна быть организована связь. Если это невозможно, направляйте туда специалистов", — сказал, в свою очередь, первый замглавы МЧС Владимир Степанов. Он также распорядился уделить особое внимание туристам и местным жителям, которые живут в отрезанных селем населенных пунктах.

По данным МЧС, сейчас к работам в зоне стихийного бедствия привлечены 365 человек и 42 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8.

Обстановку в горных районах КБР может осложнить погода: сильный дождь и гроза прогнозируются в горных районах Кабардино-Балкарии, объявлено штормовое предупреждение по повышению уровня воды в реках, сообщает ГУМЧС по республике.

Вернуть реку в русло

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, в республиканском главке министерства открыта горячая линия — 8-8622-39-99-99, по которой можно получить информацию о складывающейся ситуации и принимаемых мерах.

В настоящий момент военнослужащие Южного военного округа приступили к операции по подрыву скалы в Кабардино-Балкарии после схода селя, чтобы вернуть реку Баксан в свое русло, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

"Военнослужащие инженерного подразделение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа начали восхождение на высоту 1,3 тысячи метров над уровнем моря в районе населенного пункта Верхний Баксан для устранения последствий сошедших селей в Кабардино-Балкарии – подрыву скалы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего привлечено более 20 человек и два грузовика "Камаз". Он пояснил, что подрыв будет произведен для того, чтобы "вернуть реку Баксан в свое русло, так как после схода сели река изменила свое русло и вода начала размывать федеральную трассу и другие дороги".

Восстановление дороги

Взрывными работами займутся и специалисты МЧС: министерство направляет в Кабардино-Балкарию самолет Ил-76 с пиротехниками центра "Лидер", которые будут проводить взрывные работы для восстановления заваленной после схода селя автодороги, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"В ближайшее время в Кабардино-Балкарию вылетает отряд центра "Лидер" численностью 30 человек с необходимым оборудованием для проведения взрывных работ для скорейшего восстановления дороги", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты МЧС имеют огромный опыт проведения таких работ. Несколько лет назад они проводили работы по демонтажу опасной канатной дороги в Приднестровье.