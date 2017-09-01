В КБР туристов будут активнее информировать об эвакуации из зоны схода селя

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первый замглавы МЧС России Владимир Степанов поручил активнее информировать туристов в Приэльбрусье о возможности эвакуироваться из зоны ЧС в связи со сходом селя.

"В связи со сходом селя и неблагоприятным прогнозом погоды необходимо активизировать информирование всех туристических групп о возможности покинуть Приэльбрусье с помощью вертолетов", — сказал Степанов.

Он пояснил, что такая эвакуация уже организована.

"На данный момент вертолетами эвакуированы 114 человек, среди которых и иностранцы", — подчеркнул он. Степанов отметил, что будут эвакуированы все желающие.

Он также потребовал усилить информирование о погоде в Приэльбрусье и об опасности восхождений на Эльбрус.

По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, отрезаны пять населенных пунктов с населением более 5,2 тысячи человек, а также 10 турбаз и 49 тургрупп. Общая численность туристов превышает 500 человек, в их числе 133 иностранных гражданина. Сейчас организована эвакуация туристов при помощи вертолетов Ми-8. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.