В Волгограде студента из Индии госпитализировали с лихорадкой Денге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 сен – РИА Новости, Иван Капустин. Иностранного студента из Индии госпитализировали в Волгограде с лихорадкой Денге, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону Юрий Кетов.

"В Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области поступило экстренное извещение ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1" о госпитализации бригадой скорой медицинской помощи больного студента, прибывшего из Индии с диагнозом при поступлении: острая вирусная инфекция не уточнённая. По результатам лабораторных исследований поставлен диагноз: лихорадка Денге III типа", — пояснил Кетов.

Он добавил, что студент в данный момент находится на стационарном лечении, его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Пострадавший находился на каникулах у родителей в Индии (Мумбаи). Проживал в Мумбаи частном доме с родителями, братом и сестрой. В период пребывания на родине неоднократно отмечал укусы комаров. Один раз выезжал в гости на два дня в город Алибаг, где также отмечал укусы комаров. Его родители, сестра и брат здоровы", — рассказал Кетов.

По словам Кетова, больной лихорадкой Денге в России не представляет эпидемиологической опасности. На территории России отсутствуют условия для реализации механизма передачи инфекции, нет условий для выживания лихорадки.

Лихорадка Денге – острая зоонозная вирусная инфекция с трансмиссивным механизмом заражения. Переносчиком вируса являются комары. Заражение происходит при укусе комарами, заражёнными вирусом. Болезнь начинается внезапно. Отмечается высокая температура (39-40 градусов), больной жалуется на головную боль, боль в мышцах и суставах. Нередко на фоне сильных головных болей отмечается рвота, сильное головокружение, потеря сознания.

В Волгоградской области ежегодно регистрируются завозные случаи трансмиссивных вирусных инфекций из стран с тропическим и субтропическим климатом, преимущественно из стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки.