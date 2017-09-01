МЧС открыло горячую линию из-за схода селя в Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике (КБР) открыло телефон горячей линии в связи со сходом селевого потока.

Ночью 1 сентября в результате обильных осадков в 2 километрах западнее населенного пункта Эльбрус Эльбрусского района со склона ущелья Адыл-Су произошел сход селя на федеральную автодорогу А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус. В результате повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью более 3 км. Поврежден газопровод, из-за чего нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают свыше 5,6 тысячи человек.

"В ГУ МЧС по КБР открыта горячая линия — 8-8622-39-99-99, по которой можно получить информацию о складывающейся ситуации и принимаемых мерах", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, отрезаны пять населенных пунктов с населением более 5,2 тысячи человек, а также 10 турбаз и 49 тургрупп. Общая численность туристов превышает 500 человек, в их числе 133 иностранных гражданина. Сейчас организована эвакуация туристов при помощи вертолетов Ми-8. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.

Последствия стихии ликвидируют почти 350 человек, используется около 50 единицы техники, наращивание группировки продолжается.