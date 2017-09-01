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Происшествия

Противоречивый Улюкаев: суд допросил первых свидетелей по делу экс-министра

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (304)
18:3901.09.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАлексей Улюкаев после заседания Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017Алексей Улюкаев после заседания Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу заслушал показания первых двух из 30 свидетелей обвинения по делу экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Свидетель: Улюкаев знал, что Роснефти не запрещали покупать акции Башнефти

Оба свидетеля — топ-менеджер нефтяной компании Андрей Баранов и директор департамента МЭР Оксана Тарасенко — сочли поведение Улюкаева при покупке госпакета "Башнефти" странным и непоследовательным. Их удивило, что бывший тогда главой МЭР Улюкаев то выступал против участия "Роснефти" в этой сделке, то не видел для этого препятствий.

Впрочем, оба свидетеля в основном черпали информацию о процессе сделки из СМИ. Топ-менеджер Роснефти Баранов не являлся очевидцем событий, а сотрудница Минэкономразвития Тарасенко участвовала в ряде переговоров и подготовке документов, но никогда не слышала от Улюкаева, чтобы тот в стенах министерства выступал против участия "Роснефти" в покупке акций "Башнефти".

Показания бывшей подчиненной

Директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко в суде рассказала, что ее бывший шеф сразу знал о возможности участия "Роснефти" в покупке акций "Башнефти".

По ее словам, 29 июля 2016 года в министерство поступило поручение вице-премьера Аркадия Дворковича об анализе, могут ли негосударственные компании участвовать в покупке пакета акций.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Баранов: Улюкаев хотел исключить участие "Роснефти" в сделке по "Башнефти"

"Позднее было совещание с Улюкаевым и ВТБ, на котором обсуждалась возможность участия "Роснефти", общий вывод был, что "Роснефть" не подпадает под запрет", — сказала Тарасенко.

Она отметила, что Улюкаев выступил в прессе с заявлениями о том, что "Роснефть" выпадает из участия в покупке акций уже после этого совещания.

"Я прочитала о его позиции в СМИ. Я была удивлена. Очень", — сказала руководитель департамента МЭР.

При этом она заметила, что в министерстве Улюкаев никогда не говорил своим подчиненным о невозможности для "Роснефти" купить пакет акций башкирской нефтяной компании.

"Со мной Улюкаев никогда не обсуждал свое мнение об участии "Роснефти" в приватизации "Башнефти". Другим подчиненным он тоже не говорил, что "Роснефть" необходимо исключить из претендентов. Мы его мнение узнали из прессы", — сказала свидетель.

По ее словам, также из прессы ей стало известно, что в какой-то момент сделку по приватизации "Башнефти" решили приостановить. При этом Тарасенко сообщила, что примерно в это же время в министерство поступили поручения, в том числе от главы правительства Дмитрия Медведева, о необходимости доработки способов продажи акций "Башнефть".

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Могла ли приостановка приватизации быть связана с этими поручениями, сотрудница МЭР сказать затруднилась. Также она не смогла прояснить вопрос, имеет ли право Минэкономразвития по собственному желанию приостановить приватизацию государственной компании.

Свидетель лишь уточнила, что лично ее Улюкаев никогда не просил каким-либо образом затянуть процесс продажи акций "Башнефти" и соответствующих распоряжений в министерстве он не давал.

Прокуратура не удовлетворилась показаниями Тарасенко в суде и попросила огласить ее допрос в ходе следствия. Из материалов следует, что тогда глава департамента министерства отмечала факт удаления Улюкаевым из доклада фразы о повышении конкуренции в случае включения "Роснефти" в конкурс на покупку акций.

"Когда после всех согласований на гербовом бланке Улюкаеву был представлен проект доклада, он лично вычеркнул фразу о том, что участие "Роснефти" даст дополнительный конкурентный стимул", — сказано в протоколе допроса.

В суде же Тарасенко затруднилась назвать целесообразность этого замечания в докладе, а также сказать, являлась ли эта фраза ключевой и просило ли правительство, чтобы министерство оценило конкурентоспособность "Роснефти".

Допрос топ-менеджера

Показания топ-менеджера "Роснефти" Андрея Баранова в основном являлись пересказом публикаций СМИ о ходе приватизации "Башнефти".

Свидетель сообщил, что с Улюкаевым он никогда не был знаком, а о задержании министра прочитал в прессе.

Топ-менеджер рассказал, что он, как и ряд других сотрудников "Роснефти", работал "над тем, чтобы закончить сделку до конца 2016 года", а сама сделка по покупке акций "Башнефти" "должна была в первую очередь быть прибыльной для государства".

Здание ФСБ РФ в Москве. Архивное фото
© Фото : A.Savin
Источники: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ

Так, в ходе указанной работы глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором попросил его рассмотреть возможность приватизации "Башнефти". Свидетель Баранов участвовал в подготовке этого обращения "финансово-экономического описания — почему компания "Роснефть" является лучшим претендентом-покупателем на этот пакет акций".

Из СМИ Баранову также стало известно, что Улюкаев в августе 2016 заявлял, что "Роснефть" является ненадлежащим покупателем, так как контролируется государством.

"Улюкаев понимал, что "Роснефть" была лучшим претендентом на покупку, также компания "Лукойл" была заинтересована в покупке. Улюкаев искал возможности исключить нашу компанию из числа претендентов (на приватизацию)", — сказал он.

Эту позицию Улюкаева поддерживал и первый замглавы Минэнерго РФ Алексей Текслер, который, по словам свидетеля Баранова, имел конфликт интересов по указанному вопросу.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Очевидно, что обычно при смене собственника меняется и совет директоров, он состоял в совете, поэтому в данном случае имеется конфликт интересов", — сказал топ-менеджер "Роснефти", отметив, что финансовой заинтересованности у Текслера, который в марте был избран председателем совета директоров "Башнефти", не было.

Баранов также сообщил, что, по его мнению, Улюкаев искал варианты исключить "Роснефть" из числа претендентов на пакет акций башкирской нефтяной компании, однако на чем основывается его убеждение, сообщить не смог.

Осталось 28

В пятницу стало известно, что в списке стороны обвинения значатся 30 свидетелей. Ранее пресс-секретарь суда сообщила, что в этом списке фигурирует фамилия главы "Роснефти" Игоря Сечина, который, согласно материалам дела, лично передал Улюкаеву два миллиона долларов в офисе "Роснефти". В пятницу адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе сообщила РИА Новости, что свидетелем обвинения также заявлен генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого экс-министр обвиняет в организации провокации со взяткой.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Допрос свидетелей: Улюкаев обвинил Сечина в провокации

Бывший глава МЭР считает, что Сечин с Феоктистовым (ранее возглавлял службу безопасности "Роснефти") лично организовали эту историю. Сечин, по словам экс-министра, сделал "ложный донос", на котором и строится все обвинение по делу.

Обвиняемый отметил, что "передача сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ", которые "в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина", ждали требований экс-министра о передаче взятки.

"Понимая, что требований не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом обсуждения важных текущих вопросов деятельности компании и желания показать мне компанию уговорил меня приехать в "Роснефть", — сказал подсудимый.

Генерал Олег Феоктистов, по сообщениям СМИ, до августа 2016 года руководил шестой службой управления собственной безопасности ФСБ, а после был прикомандирован в "Роснефть" на должность руководителя службы безопасности и стал вице-президентом компании. А в марте Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся на службу в ФСБ. Сейчас, по данным источника РИА Новости, Феоктистов увольняется со службы и уходит на пенсию.

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