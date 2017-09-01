МЧС направило в КБР пиротехников для ликвидации последствий схода селя

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. МЧС России направляет в Кабардино-Балкарию самолет Ил-76 с пиротехниками центра "Лидер", которые будут проводить взрывные работы для восстановления заваленной после схода селя автодороги, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"В ближайшее время в Кабардино-Балкарию вылетает отряд центра "Лидер" численностью 30 человек с необходимым оборудованием для проведения взрывных работ для скорейшего восстановления дороги", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты МЧС имеют огромный опыт проведения таких работ. Несколько лет назад они проводили работы по демонтажу опасной канатной дороги в Приднестровье.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают более 5,6 тысячи человек. Отрезанными в горах оказались сотни туристов.