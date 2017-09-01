Полиция задержала водителя, сбившего сотрудника аэропорта "Внуково"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Московские полицейские задержали водителя такси, который сбил сотрудника аэропорта "Внуково" и повредил шлагбаум, сообщается на сайте ГУМВД по столице.

В пресс-службе ГУМВД России по столице сообщили РИА Новости, что московская полиция изучает видеоролик, на котором автомобиль сбивает одного из пешеходов возле аэропорта "Внуково". Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой такси сбивает якобы инспектора, провозит его на капоте, а затем сбивает шлагбаум.

Как было установлено полицией, таксист на автомобиле Skoda Octavia сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки. Один из работников аэропорта попытался его остановить, однако тот совершил на него наезд, провез несколько метров на капоте, а затем скрылся. Сотрудник парковки получил незначительные травмы.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОБ ДПС ГИБДД по САО задержали подозреваемого на Дмитровском шоссе. Задержанный и автомашина доставлены в ОМВД по району Внуково. Сотрудниками полиции проводится проверка… в результате которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.