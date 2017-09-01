Заблокированных в горах КБР туристов доставят в аэропорты Нальчика и Минвод

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Туристов, заблокированных в горах в Кабардино-Балкарии, будут эвакуировать из Терскола в Тырныауз, а уже оттуда в доставлять в аэропорты Нальчика или Минеральных Вод. Об этом сообщили на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков полотна общей протяженностью свыше 3 километров на федеральной автодороге. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают более 5,6 тысячи человек. Отрезанными в горах оказались сотни туристов.

"На Эльбрусе находятся 49 туристических групп численностью более 300 человек. Они находятся на маршрутах, и более 90% вернутся в Терскол, где оборудована вертолетная площадка. Всех желающих эвакуируют в Тырныауз, там будут формироваться группы, часть из них доставят в аэропорт Нальчика, других — в Минеральные Воды", — сказал представитель Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

По его словам, еще 224 человека отдыхают на десяти туристических базах. При этом некоторые из тех, кто совершает сейчас восхождение на Эльбрус, планируют там пробыть до конца своего отдыха.