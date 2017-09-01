Калининградец попытался забросить наркотики в колонию с помощью арбалета

КАЛИНИНГРАД, 1 сен — РИА Новости. Сотрудники колонии и полицейские задержали калининградца, который собирался переправить наркотики в исправительное учреждение с помощью арбалета, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"По имеющимся данным мужчина 1982 года рождения намеревался доставить своему знакомому, отбывающему наказание в ИК-13, запрещенные вещества. Установлено, что он подготовил восемь полимерных свертков с наркотическим средством, которые спрятал в стрелу для арбалета "Скорпион", — говорится в сообщении.

В пресс-службе УФСИН отметили, что в колонию злоумышленник поехал на автомобиле знакомого, их остановили сотрудники Госавтоинспекции и при личном досмотре обнаружили арбалет со стрелой, в которой находилось 3,59 граммов смеси наркотических веществ, в состав которой вошли карфентанил и героин, что подтвердила экспертиза.

Полицейские выяснили, что задержанный уже имел судимость по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. В этот раз в отношении него возбудили дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье – от 15 до 20 лет лишения свободы.