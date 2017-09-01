Суд продлил арест водителя сотрудника ФСБ по делу полковника Захарченко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 8 декабря продлил арест водителю семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, скрывающегося от преследования по делу полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Ходатайство следователя о продлении ареста в отношении обвиняемого Виктора Клуженкова удовлетворено в полном объеме", — сказал собеседник агентства.

Процесс прошел в закрытом от слушателей и прессы режиме.

Прокурор, обосновывая проведение заседания в закрытом режиме, отметил, что в ходе процесса могут быть оглашены данные следствия, которые могут сказаться на безопасности свидетелей по делу. Водитель Клуженков также поддержал закрытие процесса от СМИ.

Ранее Басманный суд санкционировал арест Витора Клуженкова в рамках дела полковника Захарченко. Он обвиняется в пособничестве при посредничестве во взяточничестве.

Полковнику ФСБ Сенину вменяется посредничество в передаче взятки в 800 тысяч долларов от владельца ресторана "Ля Маре" полицейскому Дмитрию Захарченко. Следствие считает, что водитель семьи сотрудника ФСБ пособничал ему в этом.

Вину в инкриминируемом преступлении водитель не признает, утверждая, что с Захарченко не знаком.