Суд продлил арест водителя сотрудника ФСБ по делу полковника Захарченко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 8 декабря продлил арест водителю семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, скрывающегося от преследования по делу полковника Дмитрия Захарченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Процесс прошел в закрытом от слушателей и прессы режиме.
Прокурор, обосновывая проведение заседания в закрытом режиме, отметил, что в ходе процесса могут быть оглашены данные следствия, которые могут сказаться на безопасности свидетелей по делу. Водитель Клуженков также поддержал закрытие процесса от СМИ.
Ранее Басманный суд санкционировал арест Витора Клуженкова в рамках дела полковника Захарченко. Он обвиняется в пособничестве при посредничестве во взяточничестве.
Вину в инкриминируемом преступлении водитель не признает, утверждая, что с Захарченко не знаком.