В Калининграде задержан подозреваемый в краже 70 тонн мандаринов на Кубани

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Калининграде полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске по подозрению в краже мандаринов на сумму около 6 миллионов рублей, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Разыскиваемый подозревается в хищении 70 тонн фруктов на общую сумму около 6 миллионов рублей в Новороссийске", — приводятся слова Волк на сайте МВД.

Дело против 44-летнего жителя Калининграда было возбуждено в Новороссийске по статье "кража". Следователи выяснили, что в 2015 году подозреваемый поехал в Новороссийск на заработки. Будучи водителем одной из транспортных компаний, мужчина похитил несколько партий загруженных в фуру мандаринов общим весом около 70 тонн. Затем калининградец скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

"Сотрудники УУР УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из УМВД России по Новороссийску установили местонахождение подозреваемого и в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали его в поселке Низовье Гурьевского района Калининградской области", — сказала Волк.

Мужчина передан в Новороссийск, его заключили под стражу.