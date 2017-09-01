Свердловское МЧС предупредило о высокой пожарной опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости. ГУМЧС по Свердловской области предупреждает о высокой пожарной опасности в предстоящие выходные.

"Чрезвычайную пожарную опасность прогнозируют синоптики на предстоящие выходные. Самый высокий, пятый класс пожарной опасности ожидается 1-3 сентября на юге Свердловской области. Аномально сухое и теплое начало осени может стать одной из причин лесных пожаров. Вместе с тем основной причиной возгораний в лесах остается деятельность человека", — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты главка рекомендуют муниципальным властям держать ситуацию с природными пожарами под особым контролем, своевременно принимать исчерпывающие меры по недопущению возгораний и в лесах, и на территориях муниципальных образований, активнее проводить разъяснительную работу с населением, а также с арендаторами сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Жителям Свердловской области необходимо быть предельно осторожными с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, как в быту, так и в природной среде. Силы и средства свердловского ГУМЧС несут службу в режиме повышенной готовности, уточняет ведомство.