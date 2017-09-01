Шесть рейсов Ми-8 планируется сделать для эвакуации из горных районов КБР

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Шесть рейсов вертолета планируется выполнить в пятницу для эвакуации заблокированных туристов на горных маршрутах после схода селевых потоков в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает республиканский главк МЧС РФ.

"Ориентировочно планируется сделать шесть рейсов", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, эвакуации людей проводятся из Терскола в Тырныауз. Расстояние в один конец составляет 25 километров. На случай необходимости на месте ЧП также дежурят восемь автобусов общей вместимостью 350 человек.