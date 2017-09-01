Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Архангельске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Архангельске, в котором погибли три человека, а также пострадал подросток, сообщила пресс-служба УМВД России по области.

По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу около 11.00 на Ленинградском проспекте у дома 233.

"Автомобиль "ВАЗ-2107" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком "ГАЗ". В легковой машине в момент столкновения находились двое мужчин, женщина и подросток. В результате происшествия мужчины и женщина погибли на месте. Несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести госпитализирован в детскую областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.